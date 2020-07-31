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Со "спящих счетов" хотят списывать деньги

Новости. Экономика
22:00, 31 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
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Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь.

Такое предложение поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны, пишут "Известия".

По мнению авторов инициативы, это позволит клиентам избежать штрафов и неустоек, если они вовремя не сообщили о замене паспорта, а банкам – предотвратить мошенничества со "спящими счетами". 

Сейчас банки не вправе списывать деньги со счетов пользователей финансовых услуг, по которым более года не обновлялись идентификационные данные.

Предлагаемые изменения очень существенны для кредитных организаций, считают в одном из банков – такие операции не несут риска отмывания средств, при этом позволяют банку вернуть деньги за уже оказанные услуги.

В ЦБ пока не получали инициативу о списании денег со счетов клиентов, по которым не удаётся обновить идентификационные сведения.

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Комментарии

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кир
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