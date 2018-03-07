ФОТО: Собака-блогер поразила дорогим нарядом

Во время недели моды в Париже сфотографировали модно одетую собаку.

Йоркширский терьер по имени Лола Саншайн была одета в пальто тренч, платок Hermes и "несла" сумку Valentino, сообщает "Лента" со ссылкой на Metro. У Лолы есть свой блог в Instagram, где рассказывается о ее путешествиях по миру с хозяйкой Кэрон Слимак. Собаку-йорка часто видят на улицах Милана и Парижа в дизайнерских кожаных куртках, шляпах и солнечных очках, изготовленных на заказ.

"Если вы подумали, что я обычный блогер-симпатяжка в модном прикиде, то я расскажу вам о других вещах, которые делают меня счастливой и придают смысл моей жизни. Я люблю детей, благотворительность и шампанское!" - говорится в блоге Саншайн в Instagram.

На самом деле Лола уже пять лет регулярно бывает в детской больнице для пациентов, которые не могут самостоятельно оплатить лечение. Она участвует в канистерапии - методе лечения и реабилитации с использованием специально обученных собак.

В январе организаторы модного фестиваля в австралийском Мельбурне (VAMFF) договорились с местной организацией по воспитанию собак-поводырей о проведении показа, где вместо моделей на подиум будут выходить собаки. Показ состоится 18 марта и будет называться Diamond Dogs. Собаки представят дизайнерскую одежду для домашних животных. "Идея пришла к нам после успешного сотрудничества с дизайнером Лизой Горман, которая в прошлом году сшила коллекцию собачьих пальто, выглядящих так же, как и верхняя одежда для людей. Всю одежду распродали за 48 часов", - рассказала координатор мероприятий VAMFF Саманта Моффатт.

Отмечается, что на моделях будет одежда от самых успешных брендов Австралии.