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Собака поцарапала лицо жителя Карелии – и он умер

Новости. Происшествия
13:18, 23 Апреля 2021
фото: © pxhere.com
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В поселке Ледмозеро Муезерского района Карелии собака грязными лапами поцарапала местного жителя, и он скончался от сепсиса.

На своей странице депутат Татьяна Коханская из поселка Ледмозеро Муезерского района сообщила, что была на похоронах в своем избирательном округе и оказала поддержку местной семье, чей сын скончался от сепсиса.

"Из беседы с убитой горем матери и документа по установлению смерти поняла – сепсис, который,  возможно, наступил в результате неосторожного обращения с собакой во дворе 8-квартирного дома. Собака поцарапала лицо умершего. Пострадавший скончался в больнице Костомукши спустя несколько часов после того, как его привезла "скорая"",- написала депутат.

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Комментарии

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Изя
2021-04-23 13:54:40
Почему то про зверства котов Столица не пишет . в угоду троллям ))) :)
udo
2021-04-23 13:29:42
Соболезнование. Это бывает, обычно, когда выпивший начинает брататься и обниматься с собакой. А собаки бесятся от запаха алкоголя.
театральный критик
2021-04-23 13:23:09
Столбняк.
насмешница
2021-04-23 13:50:44
театральный критик,
если написано сепсис, не верь глазам своим, спроси диагноз у театрального критика
Гость
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