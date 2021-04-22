Собака поцарапала лицо жителя Карелии – и он умер

В поселке Ледмозеро Муезерского района Карелии собака грязными лапами поцарапала местного жителя, и он скончался от сепсиса.

На своей странице депутат Татьяна Коханская из поселка Ледмозеро Муезерского района сообщила, что была на похоронах в своем избирательном округе и оказала поддержку местной семье, чей сын скончался от сепсиса.

"Из беседы с убитой горем матери и документа по установлению смерти поняла – сепсис, который, возможно, наступил в результате неосторожного обращения с собакой во дворе 8-квартирного дома. Собака поцарапала лицо умершего. Пострадавший скончался в больнице Костомукши спустя несколько часов после того, как его привезла "скорая"",- написала депутат.