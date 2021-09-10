Собака в Петрозаводске попала в капкан

В Соломенном неизвестные поставили капкан у жилого дома, и собака попала в тиски, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 15 сентября, в 17.40 в дежурную спасательную службу поступил звонок с сообщением, что в Соломенном на улице Солнечной, у дома №5 собака попала в капкан.

Самостоятельно хозяйка не смогла освободить своего четверолапого друга, потребовалась помощь спасателей.

По информации спасателей, собаку освободили из железных тисков, но животному потребовалась помощь ветеринара.