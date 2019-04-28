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Новости. Общество
21:20, 28 Апреля 2019
фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Собчак купила кольцо для помолвки Бузовой

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Ксения Собчак решила помочь Ольге Бузовой наладить личную жизнь.

Совсем недавно на своем Youtube-канале "Осторожно, Собчак!" телеведущая Ксения Собчак сообщила, что решила помочь наладить личную жизнь Ольге Бузовой. Об этом пишет онлайн-журнал "Лиза". По ее мнению, идеальными кандидатами в женихи для телезвезды могли бы стать Роман Абрамович, Дмитрий Нагиев и Федор Смолов. Последний, со слов Собчак, говорил, что считает Бузову красивой.

С того момента прошло два дня, и, видимо, Собчак решила подтвердить твердость своих намерений. В Instagram Stories она призвала Смолова к решительным действиям: "Мы живем в такое время, когда мужчинам надо помогать. Надо холить их и лелеять. Сами они уже не могут проявить себя как раньше. Я все за тебя сделала, даже кольцо тебе купила. Смотри, как блестит. Модное! У меня такие есть, а у Ольги Бузовой нет!".

Кольцо, которое держит Ксения в руках, очень напоминает помолвочное (см. фото).

Напомним, что именно Собчак познакомила одну из самых крепких пар нашего шоу-бизнеса — певицу Наталью Чистякову-Ионову и ее супруга, бизнесмена, Александра Чистякова.

 

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