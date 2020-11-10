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"Соберите общие собрания и гоните в шею зарвавшихся функционеров"

Новости. Общество
16:57, 10 Ноября 2020
фото: На фото: Николай Оксаненко; группа Пудожского районного совета фетеранов
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В Пудожском районном совете ветеранов Карелии произошел переворот.

Самая обсуждаемая новость последних дней в Пудоже, - захват власти. Не в городском поселении и не в администрации муниципального района, а в президиуме районного совета ветеранов войны, труда (пенсионеров), вооружённых сил и правоохранительных органов.

Председатель президиума районного совета ветеранов Николай Оксаненко, законно избранный 21 марта 2019 года на Пудожской районной конференции ветеранов, был отстранен от должности неким "расширенным заседанием". На нем же поменяли весь руководящий состав общественной организации.

По мнению секретаря Пудожского районного отделения КПРФ Леонида Попова, переворот в совете ветеранов – это "зачистка перед выборами".

Дело в том, что ранее в руководство совета ветеранов входили коммунисты и их сторонники, от которых решили избавиться, чтобы поставить на их место более лояльных и послушных общественников. Власти очень нужны те, кто на выборах будут работать на "Единую Россию" и подчиняться приказам сверху.  

"Власть не может простить нам поражение на выборах в 2018 году в городской совет, когда 8 депутатов из 15 были не единороссами, когда еще в трех поселениях без нас не могли изменить устав, принять бюджет. Дорогие пенсионеры читайте, думайте, действуйте. Соберите общие собрания и гоните в шею зарвавшихся функционеров", - призвал лидер пудожских коммунистов.

Как сообщила нашему изданию член президиума Пудожского районного совета ветеранов Лидия Коровякова, общественники пойдут в суд и будут обжаловать решение о смене руководства организации.

"У нас в организации есть совет, в который входят 37 человек. И о том, что будет какое-то расширенное заседание с переизбранием председателя и президиума, нас никто не уведомлял, мы туда не ходили. Мы вообще сомневаемся, что это расширенное заседание было", - сказала Коровякова.

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Комментарии

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zanoza
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