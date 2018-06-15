Собранные петрозаводчанами на капремонт средства могут остаться неосвоенными

Фонд капремонта Карелии испытывает кадровые проблемы из-за низких зарплат сотрудников, что ставит под угрозу эффективность его работы по выполнению программы капитального ремонта жилья.

Такое мнение высказали сегодня депутаты на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике парламента Карелии.

Они отреагировали на выступление министра строительства, ЖКХ и энергетики Олега Ермолаева, которые рассказал о проблемах финансирования Фонда за счет республиканского бюджета.

По словам Ермолаева, недостаток средств не позволяет поднять зарплату сотрудников, что приводит к текучке кадров. Каждый год половина персонала Фонда увольняется по собственному желанию.

По мнению депутатов, работа по выполнению программы капремонта требует высокой квалификации сотрудников Фонда, иначе средства жителей Карелии, собранные на капремонт домов, останутся неосвоенными.

Какая зарплата у сотрудников фонда капремонта, смотрите в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".