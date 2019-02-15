Собственник Питкярантского ЦЗ инвестирует 2 млрд рублей в модернизацию

ООО "РК-Гранд", собственник Питкярантского целлюлозного завода, готов инвестировать не менее 2 млрд. рублей в модернизацию производства с целью увеличения выпуска продукции.

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, такие обязательства компания берет на себя в рамках соглашения о намерениях, заключенного между ООО "РК-Гранд" и правительством.

Документ подписали сегодня на Сочинском инвестиционном форуме глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор "РК-Гранд" Константин Малышев.

Проект по развитию целлюлозного производства в Питкяранте включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия до 2020 года".

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