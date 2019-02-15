Собственник Питкярантского ЦЗ инвестирует 2 млрд рублей в модернизацию

Новости по теме
Загрузка...
ООО "РК-Гранд", собственник Питкярантского целлюлозного завода, готов инвестировать не менее 2 млрд. рублей в модернизацию производства с целью увеличения выпуска продукции.
Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, такие обязательства компания берет на себя в рамках соглашения о намерениях, заключенного между ООО "РК-Гранд" и правительством.
Документ подписали сегодня на Сочинском инвестиционном форуме глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор "РК-Гранд" Константин Малышев.
Проект по развитию целлюлозного производства в Питкяранте включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия до 2020 года".
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.02.2019, 14:08
08.02.2019, 21:30
11.02.2019, 16:45
09.02.2019, 09:28
11.02.2019, 11:36
12.02.2019, 13:57
Аналитика
Сегодня 10:09
Обществоведение
Чем обернется экспансия Китая в Арктику? – этот вопрос оказался в фокусе традиционного фестиваля "Баренц-спектакль" в норвежском Киркенесе.
14.02.2019 10:42
14.02.2019 10:33
12.02.2019 13:57
12.02.2019 09:50
Чтиво
12.02.2019 12:09
Частная жизнь
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
08.02.2019 14:08
06.02.2019 14:45
04.02.2019 09:31
Медиа
Сегодня 12:40
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии