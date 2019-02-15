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Новости. Экономика
15:49, 15 Февраля 2019
фото: ticrk.ru

Собственник Питкярантского ЦЗ инвестирует 2 млрд рублей в модернизацию

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ООО "РК-Гранд", собственник Питкярантского целлюлозного завода, готов инвестировать не менее 2 млрд. рублей в модернизацию производства с целью увеличения выпуска продукции.

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, такие обязательства компания берет на себя в рамках соглашения о намерениях, заключенного между ООО "РК-Гранд" и правительством.

Документ подписали сегодня на Сочинском инвестиционном форуме глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор "РК-Гранд" Константин Малышев.

Проект по развитию целлюлозного производства в Питкяранте включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия до 2020 года".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Изя
2019-02-15 16:42:15
Это точно , вкладывают в своё развитие . Это не инвестиции .Видимо минэку с Бурёнковым выгодно так считать .
zanoza
2019-02-15 16:37:13
Почему инвестирует? Вкладывается в развитие собственного производства ! И при чём здесь инвестирование? Ну что в социальные объекты якобы вложится ,так это опять же для своего блага, ему же нужны школы и садики , чтобы всегда были подрастающие рабочие руки. Всё взаимосвязано и увязано.
бюджет
2019-02-15 16:28:49
Я готов 3 ярда!
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