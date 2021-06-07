Собственников квартир планируется штрафовать за шумных арендаторов

Жилищный кодекс планируется дополнить новой статьей об обязанности собственников квартир следить, чтобы арендаторы соблюдали режим тишины.

Как сообщает «Парламентская газета», такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 8 июня. Думский Комитет по жилищной политике и ЖКХ одобрил концепцию документа, но высказал серьёзные замечания, которые учтут ко второму чтению.

Авторы инициативы отметили, что сейчас хозяин квартиры не отвечает за тех, кто в ней живёт. Предлагаемая же норма предполагает штрафы для владельца, если арендаторы шумят, нарушают правила пожарной и санитарной безопасности. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».