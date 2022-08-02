Собственные доходы бюджета Карелии без помощи Москвы выросли в 2022 году на 9%

Налоговые не налоговые поступления в бюджет Карелии за 7 месяцев 2022 года составили 23,6 млрд рублей, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Минфине республики.

Кроме собственных доходов в бюджет Карелии поступили федеральные деньги на сумму 18,8 млрд рублей. Это на 22% больше к уровню прошлого года.