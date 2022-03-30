Собственные доходы бюджета Карелии выросли в первом квартале 2021 года на 26%

Поступления налога на прибыль организаций увеличились почти на треть.

По итогам первого квартала нынешнего года в бюджет Карелии поступило 9 миллиардов 374 миллиона рублей собственных налоговых и неналоговых доходов региона. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом их объем вырос на 26%.

По данным республиканского министерства финансов, поступления налога на прибыль организаций увеличились на 31% и достигли 2 миллиардов 932 миллионов рублей. При этом объем налога на доходы физических лиц вырос в карельской казне на 16% и составил 2 миллиарда 645 миллионов.

Доля собственных доходов Карелии в общем объеме доходных поступлений в республиканский бюджет оценивается сейчас в 63%.