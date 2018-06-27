Сочинский артист подал в суд на звезду Comedy Club за плагиат

Певец Руслан Кагарманов подал в суд на Александра Ревву, так как, по его словам, он зарегистрировал трек "Чика" раньше резидента Comedy Club.

"У нас в стране не принято судиться за авторские права, - говорит сочинский певец Руслан Кагарманов. Теперь артист, как и его популярный визави - бывший квнщик Александр Ревва, работает в Москве и решил навести порядок в индустрии.

На днях Руслан подал иск в Никулинский суд Москвы, и рассмотрение дела уже назначено на середину июля, передает "Комсомольская правда".

"Мне помогли провести экспертизу моей песни "Чика", которую нагло украли. Выяснилось, что совпадают в треках Реввы и моем не только слова, но и сама идея", - продолжает артист.

Несколько лет он работал в курортном городе и, как и его обидчик, завоевывал местную публику. Но недавно подался в столицу за признанием и славой.

"Дело в том, что воруют все и у всех, а у меня есть доказательство того, что это был плагиат", - уверенно отвечает артист.

Незамысловатые песни обоих исполнителей, действительно, как близнецы. Но только Руслан Кагарманов утверждает, что в суде он представит неопровержимые доказательства владения единоличными правами на "Чику".

Пока ни Ревва, ни его представители с Русланом не контактировали. Но он ждет публичных извинений.

"Речь за бабло не идет! Понятно, что будет иск за моральный ущерб, но изначальная цель вынести это на публичное обсуждение! Чтобы композиторы перестали тырить идеи, и выставлять их за свои!", - сказал Кагарманов.