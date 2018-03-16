Согласие россиян на посмертное донорство могут внести в водительские права

Общероссийский народный фронт совместно с фондом "Здоровье" предложил внести в водительские права отметку о согласии их владельца на посмертное донорство.

Отмечается, что соответствующий пункт могут добавить в новый законопроект Минздрава, который предполагает создание и ведение Федерального регистра доноров органов, сообщает РИА Новости.

В соответствии с инициативой общественников водители смогут закрепить свое решение по вопросу донорства органов при получении или замене прав. По мнению авторов проекта, на данный момент многие россияне откладывают оформление согласия из-за бюрократии. Таким образом, предлагаемые изменения помогут увеличить количество потенциальных доноров.

На сегодняшний день пересадку органов в России регламентирует закон "О трансплантации органов и (или) тканей человека", принятый еще в 1992 году. Человек может стать донором не только при жизни, но и после смерти. Однако трансплантировать органы погибшего нельзя, если гражданин, его близкие родственники или законный представитель заявили о его несогласии на донорство. При этом во всех остальных случаях действует презумпция согласия.