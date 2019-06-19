Союз юристов выдвинул Ларису Бойченко на пост омбудсмена Карелии

Союз юристов Карелии предложил кандидатуру Ларисы Бойченко на пост уполномоченного по правам человека.

Лариса Дмитриевна Бойченко - руководитель Карельского регионального отделения Движения женщин России, председатель Региональной общественной организации "Карельский центр гендерных исследований".

Ранее сообщалось, что действующий омбудсмен Карелии Александр Шарапов решил повторно выдвигаться на должность. Срок его полномочий истекает 19 июня.

Также в качестве кандидата на пост уполномоченного по правам человека фракция КПРФ в карельском парламенте предложила кандидатуру Александра Флеганова.

Александру Флеганову 60 лет. С 1993 года является адвокатом, член адвокатской палаты Карелии.

Отметим, что выдвижение кандидатур на должность омбудсмена в Республике Карелии завершается сегодня, 19 июня.