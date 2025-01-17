Стало известно, какие дома на севере Карелии войдут в программу капитального ремонта

Сроки капремонта в многоквартирных домах на севере Карелии скорректированы.

Администрация Кемского муниципального района совместно с управляющими компаниями ООО «УК-ЦКО» и ООО «Наш Город» провела работу по актуализации технических паспортов многоквартирных домов Кеми, касающуюся процента износа зданий.

В результате этой работы были скорректированы сроки проведения капитального ремонта в ряде многоквартирных домов. Сроки капремонта перенесены:

— На 2026 год: пл. Кирова, д. 3; пр. Пролетарский, д. 37, 39, 42, 53, 57, 61, 63а, 64; ул. Вокзальная, д. 11, 13; ул. Каменева, д. 14.

— На 2027 год: ул. Вокзальная, д. 15; ул. Свердлова, д. 15а; ул. Каменева, д. 10; ул. Пуэтная, д. 1, 3, 5, 6.

— На 2028 год: ул. Пуэтная, д. 11, 4.

В то же время, следующие дома были включены в этап 2025 года Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

— г. Кемь: пр. Пролетарский, д. 17, 45, 47, 49, 59.

— п. Кривой Порог: ул. Кольцевая, д. 1, 2, 3, 4.

— п. Рабочеостровск: ул. Железнодорожная, д. 23; ул. Молодежная, д. 5; ул. Пионерская, д. 4.

Всю подробную информацию о проведении капитального ремонта в вашем доме можно найти на сайте.