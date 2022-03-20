Союз работодателей Карелии и профсоюзы договорились «не раскачивать ситуацию» в условиях санкций

Союз работодателей Карелии и профсоюзы договорились о совместных действиях на рынке труда, если там будут возникать проблемы из-за санкционного давления на экономику.

Об этом сообщил на встрече главы Карелии с представителями бизнеса руководитель Союза Александр Сафронов.

По его словам, главная задача каждого предприятия — сохранить персонал.

«Нам нужно вместе, объединившись, продумать все необходимые меры для того, чтобы он системно работал, не покидал рабочие места, не поддался на провокации… Вместе с профсоюзами мы договорились, что в это довольно сложное время никакая сторона не будет раскачивать ситуацию. Будем системно работать и совместно создадим то, что нам необходимо — банк данных по персоналу, банк данных по движению персонала. Мы будем понимать, если у кого-то возникает проблема, то он в состоянии эту проблему решить, подставив плечо — взять людей к себе на производство временно или постоянно», — пояснил Сафронов.