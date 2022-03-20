890x80
Реклама
ГИБДД Петрозаводска разыскивает водителя кроссовера, который наехал на женщину и скрылся с места ДТП (ВИДЕО)
20.03.2022 22:33
Водитель иномарки ночью на полном ходу сбил пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2022 16:52
Жителям Карелии предложили переходить на отечественные препараты
20.03.2022 15:50

Союз работодателей Карелии и профсоюзы договорились «не раскачивать ситуацию» в условиях санкций

Новости. Общество
12:17, 21 Марта 2022
фото: © PxHere

Новости партнеров

Союз работодателей Карелии и профсоюзы договорились о совместных действиях на рынке труда, если там будут возникать проблемы из-за санкционного давления на экономику.

Об этом сообщил на встрече главы Карелии с представителями бизнеса руководитель Союза Александр Сафронов.

По его словам, главная задача каждого предприятия — сохранить персонал.

«Нам нужно вместе, объединившись, продумать все необходимые меры для того, чтобы он системно работал, не покидал рабочие места, не поддался на провокации… Вместе с профсоюзами мы договорились, что в это довольно сложное время никакая сторона не будет раскачивать ситуацию. Будем системно работать и совместно создадим то, что нам необходимо — банк данных по персоналу, банк данных по движению персонала. Мы будем понимать, если у кого-то возникает проблема, то он в состоянии эту проблему решить, подставив плечо — взять людей к себе на производство временно или постоянно», — пояснил Сафронов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
16.03.2022, 11:44
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)

Аналитика

Сегодня 11:08
Капитал
Глава Карелии: «Возникает ощущение долгожданной свободы»
Как в Карелии будут выполнять указ президента РФ о дополнительных полномочиях губернаторов по поддержке бизнеса, в том числе, по смягчению контроля и надзора?
«Ажиотажный спрос приводит к картинкам пустых полок»
17.03.2022 09:34
Неслучайная закономерность
16.03.2022 17:06
«Водопровод в надежных руках»
16.03.2022 16:32
Строительная компания «Век» — Мы для тех, кто хочет жить лучше!
16.03.2022 12:35
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2022 08:30
Частная жизнь
«Нас действительно ждали»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал пронзительную личную историю о Крыме.
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»