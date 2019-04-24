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Новости. Общество
16:04, 24 Апреля 2019

Союзы журналистов Архангельской, Мурманской областей и Карелии осудили сюжет канала "Россия 24"

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Руководители региональных журналистских организаций считают, что сюжет федерального телеканала дискредитирует профессиональное сотрудничество на севере России, Финляндии, Швеции и Норвегии.

Председатели региональных отделений Союза журналистов Архангельской, Мурманской областей и Карелии выступили с совместным заявлением, в котором осудили сюжет на телеканале "Россия 24", посвященный прошедшему в Мурманске семинару "Борьба с фейковыми новостями посредством качественной журналистики". Этот сюжет вышел в эфир "России 24" 11 апреля и, как говорится в заявлении, был направлен на дискредитацию уважаемой международной журналистской организации "Баренц Пресс", "порочил честь и достоинство организаторов и участников семинара и наносил репутационный вред самому каналу".

Руководители трех журналистских организаций Северо-Запада страны напомнили авторам сюжета, что организация "Баренц Пресс" была создана самими журналистами северных регионов Норвегии, Финляндии, Швеции и России четверть века назад, когда Россия находилась практически в изоляции. С самых первых дней своего существования ассоциация "Баренц Пресс" способствовала налаживанию добрососедских отношений между нашими странами, отметили авторы заявления.

"Семинар, прошедший в начале апреля в Мурманске, один из множества, проведенных нашими коллегами из "Баренц Пресс" на северных территориях четырех соседствующих стран за 25 лет своей деятельности. На этих семинарах журналисты обмениваются мнениями, участвуют в дискуссиях, российские журналисты имеют возможность донести свою позицию до западных коллег. Такие мероприятия – бесценный опыт для профессиональной деятельности сотрудников СМИ в наших регионах. Нет никаких сомнений в пользе, которую приносит деятельность «Баренц Пресс» всем четырем странам – учредителям ассоциации. Это особенно актуально сейчас, когда такое большое государственное значение придаётся взаимодействию и добрососедским отношениям стран в Арктике", – подчеркнули в своем заявлении председатель Архангельского  отделения СЖР Владимир Лойтер, председатель Мурманского отделения СЖР Николай Бакшевников и председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков.

Руководители региональных организаций Союза журналистов России выразили надежду, что их коллеги из телеканала "Россия 24" в дальнейшем не будут участвовать в изготовлении материалов, имеющих признаки фейковых новостей.

 

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Комментарии

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Серж
2019-04-24 16:23:16
Зачем что то критиковать на телевидении , их не исправить уже , за деньги они будут нести всякую чушь в сознание обывателя .Отключить ТВ ящик и не смотреть эту ахинею , Смотреть мультики , для здоровья и психики это намного полезнее .
кир
2019-04-24 16:14:50
Белянчиков и Поташов хотят безнаказанно и на халяву в те станы ездить, не создавая в России и на её благо качественный информационный продукт.
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