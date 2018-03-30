Сокращение грозит надзорным органам

По теме
Загрузка...
Надзорные органы ждет оптимизация кадров в целях повышения зарплат инспекторам.
Об этом сообщил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов на итоговой коллегии Росздравнадзора.
"Нам предстоит непростая работа по оптимизации структур. По сути дела если говорить про дополнительное финансирование или штатное обеспечение, резервов и ресурсов у нас немного, на которые можно надеяться, скажу вам честно. Единственный ресурс который у нас есть — это внутренняя оптимизация", — сказал Абызов.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
По теме
Выбор читателей
28.03.2018, 10:31
28.03.2018, 11:44
26.03.2018, 11:17
27.03.2018, 14:09
Аналитика
28.03.2018 16:05
Капитал
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
27.03.2018 13:09
22.03.2018 10:16
Чтиво
Сегодня 10:23
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему в дни трагедии она зауважала народ.
29.03.2018 14:52
29.03.2018 10:56
29.03.2018 10:19
Медиа
Опрос
Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?
Комментарии