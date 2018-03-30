Сокращение грозит надзорным органам

Надзорные органы ждет оптимизация кадров в целях повышения зарплат инспекторам.

Об этом сообщил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов на итоговой коллегии Росздравнадзора.

"Нам предстоит непростая работа по оптимизации структур. По сути дела если говорить про дополнительное финансирование или штатное обеспечение, резервов и ресурсов у нас немного, на которые можно надеяться, скажу вам честно. Единственный ресурс который у нас есть — это внутренняя оптимизация", — сказал Абызов.

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