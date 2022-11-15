Сокращение количества чиновников и работников банков ожидается в Карелии

Управление труда и занятости Карелии прогнозирует сокращение численности занятых в органах власти и организациях, которые занимаются финансовыми и страховыми услугами.

Это следует из опубликованного Управлением прогноза баланса трудовых ресурсов на 2023–2025 годы.

К 2025 году из-за реформы местного самоуправления прогнозируется снижение численности занятых в сфере «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение». Количество работников в этой сфере по прогнозу Управления уменьшится на 1 тыс. человек по сравнению с отчетным 2021 годом и составит 20,6 тыс. человек.

Кроме того, прогнозируется уменьшение численности занятых в сфере «Деятельность финансовая и страховая» на 3,6%. Этому «частично способствует обеспечение возможности удаленной реализации страховых и финансовых продуктов посредством информационно-телекоммуникационных сетей», говорится в пояснительной записке к прогнозу.

Также ожидается сокращение количества занятых в сферах «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги».