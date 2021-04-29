Сокращение рабочей недели необходимо начать в экспериментальных регионах, заявил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что сокращение рабочей недели можно начать в качестве эксперимента в отдельных регионах или бизнес-структурах.

Как сообщает ТАСС, об этом Медведев заявил в четверг, выступая на заседании круглого стола с представителями профсоюзов.

«Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три», — отметил зампред Совбеза РФ.

По его словам, переход к четырехдневной рабочей неделе может быть ступенчатым. Медведев заметил, что такая реформа может позволить избежать безработицы в отдельных случаях.

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