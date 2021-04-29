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Сокращение рабочей недели необходимо начать в экспериментальных регионах, заявил Медведев

Новости. Общество
08:59, 30 Апреля 2021
фото: Юлия Зырянова / ТАСС
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что сокращение рабочей недели можно начать в качестве эксперимента в отдельных регионах или бизнес-структурах.

Как сообщает ТАСС, об этом Медведев заявил в четверг, выступая на заседании круглого стола с представителями профсоюзов.

«Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три», — отметил зампред Совбеза РФ.

По его словам, переход к четырехдневной рабочей неделе может быть ступенчатым. Медведев заметил, что такая реформа может позволить избежать безработицы в отдельных случаях.

Что еще сказал замглавы Совбеза, и что думают в Минтруде, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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бюджет
2021-04-30 11:47:34
Экспериментировать начинать надо с чиновников и депутатов, и зряплаты пересчитать по количеству отработанных дней. Экономика от этого только в плюс пойдет,
Беня
2021-04-30 11:22:59
Три для выходных каждую неделю это зло - бухать начнут. Если им чешется, прям зудит сократить рабочую неделю то лучше на пятидневной основе.
mobikk
2021-04-30 11:02:29
Начать надо с себя. Тем более если он вообще прекратит работу - этого никто и не заметит.
paramparam
2021-04-30 09:44:48
Рабочие места надо сохранять и создавать, обеспечивая нужный инвестиционный климат, не быть непредсказуемым государством-пугалом, а не думать, как с сокращениями бороться за счёт сокращения нормы часов, что как вариант и так существует, но Димон заговорил уже о масштабах уровня региона, и не как о временной мере, а более похоже на постоянку. А профсоюзы сидят кивают там гривами, поди ж. Заступники.
Изя
2021-04-30 09:32:21
Не угомонится никак этот деятель ((((((( :)
кир
2021-04-30 09:50:55
Изя, а тебе плохо? Почему сам начальником не стал? Удобная позиция ныть как усер.
Изя
2021-04-30 09:55:48
Не всем это дано , в данном случае это так )))))
кир
2021-04-30 09:23:47
Перестали помогать предателям, "братским народам", всего у нас стало в избытке и много работать не требуется.
Изя
2021-04-30 09:43:21
Как увижу его так трясти начинает . Как такие .... во власть то пролезают ))))
кир
2021-04-30 10:01:39
Изя, расслабься. Суббота скоро, переживальщик.))
Изя
2021-04-30 10:57:42
дружок артуркин , один к одному ...)))
наташка
2021-04-30 09:23:46
Агрекалчнутые все равно работать не будут
nae
2021-04-30 09:18:08
Кто бы этого деятеля успокоил. Задрал своими экспериментами. Мыши что ли подопытные жители страны? Нет ничего хуже, чем активный вредитель во власти.
Гость
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