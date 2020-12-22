Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Карелия оказалась среди тех регионов, где действия властей были самыми неэффективными" 30
22.12.2020 12:40
Больших козлов везут в Карелию 7
22.12.2020 13:40
Прокуратура запросила 4 года колонии для обвиняемого в коррупции зампредседателя Петросовета 21
22.12.2020 18:34
Источник рассказал, на какой телеканал может переехать шоу "Дом-2" 2
22.12.2020 23:30
Глава Карелии объяснил принцип тестирования на коронавирус заболевших жителей республики 4
22.12.2020 16:18
Путин подписал закон о праве экс-президентов становиться пожизненными сенаторами 13
22.12.2020 20:40
Дама обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
22.12.2020 19:40

Сократилась задолженность по зарплате на предприятиях Карелии

Новости. Общество
09:45, 23 Декабря 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Просроченная задолженность по заработной плате в организациях Карелии по состоянию на 1 декабря составила 28,6 млн рублей - на 5,1% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-ноябрь 2020 года.

Объём задолженности превысил месячный фонд заработной платы организаций, имеющих долги, в 4,8 раза.

"Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на 1 декабря 2020 года не выявлена. Вся задолженность по заработной плате сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций", - говорится в докладе.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Чтиво

21.12.2020 15:22
Без политики
Скупой платит осложнениями
Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал, какова реальная цена лазерной коррекции зрения и к чему могут привести "дешевые" предложения.
"Вспомнить нечего, кроме горя и непомерного труда" 7
21.12.2020 11:15
Стильные зимние наряды в ТРЦ "Тетрис"
18.12.2020 15:20
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»