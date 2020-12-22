Сократилась задолженность по зарплате на предприятиях Карелии

Просроченная задолженность по заработной плате в организациях Карелии по состоянию на 1 декабря составила 28,6 млн рублей - на 5,1% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-ноябрь 2020 года.

Объём задолженности превысил месячный фонд заработной платы организаций, имеющих долги, в 4,8 раза. "Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на 1 декабря 2020 года не выявлена. Вся задолженность по заработной плате сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций", - говорится в докладе. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".