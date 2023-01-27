Солдат из Карелии снялся в клипе Олега Газманова (ВИДЕО)

Уроженец Костомукши Артем Бондаревский служит в воинской части, где снимался клип на песню Олега Газманова «Солдаты России».

Житель Костомукши снялся в новом клипе Олега Газманова, сообщили в администрации города горняков.



Новобранец Артем Бондаревский, выпускник костомукшской школы №1, служит в военной части, где снимался клип на песню Олега Газманова «Солдаты России».



«Солдаты России» - это новая версия ранее записанной песни «Солдаты», выпущенной в 2008 году в составе альбома «Семь футов под килем». Песня также прозвучала в сериале «Солдаты».