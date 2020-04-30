Солистка группы Little Big показала себя до похудения (ФОТО)

Софья Таюрская обладает яркой внешностью и стройной фигурой.

Однако так певица выглядела не всегда. Звезда показала снимки из прошлого, пишет Cosmopolitan.

Софья – единственная девушка в группе Little Big и настоящее украшение питерского коллектива. Поклонники любят певицу за ее уникальный голос, веселый характер и яркую внешность.

Таюрской нравится демонстрировать свои формы. Она смело носит откровенные наряды и без стеснения позирует полуобнаженной. Сейчас артистка вместе с другими участниками группы находится в самоизоляции в загородном коттедже. Ребята занимаются творчеством и веселят поклонников забавными видео.

Звезду спросили, всегда ли она была такой красоткой, как сейчас. В ответ Таюрская показала себя в юности. В прошлом артистка не была такой стройной, как сейчас.

В девушке в красном бальном платье узнать Софью почти невозможно. В последние годы певица похудела на несколько размеров, сменила имидж и стала носить линзы.