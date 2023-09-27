Солнце прервет телевизионный сигнал в Карелии

Светило в ходе осенней интерференции внесет коррективы в просмотр любимых телеканалов жителей Карелии.

В Минтрансе Карелии предупредили о грядущих проблемах с телесигналом. Виной этому станет осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал.

Сигнал может пропадать с 28 сентября по 21 октября. По информации министерства, большинство жителей республики не заметит проблем с сигналом, но нельзя исключать кратковременного «замерзания» или пропадания картинки, распада ее на пиксели.

Продолжительность помех в Карелии может составлять от нескольких секунд до 5 минут в промежутке с 11.33 до 12.42 часов.