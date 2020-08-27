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Соломенский парк в Петрозаводске осветят

Новости. Общество
18:20, 27 Августа 2020
фото: © паблик Вконтакте "Благоустройство Соломенского парка"/vk.com/work_solom_park
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ООО "ЕвроМодуль" продолжает благоустройство Соломенского парка, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сейчас его готовят к установке опор освещения. Их разместят вдоль главной аллеи и у будущих детской и спортивной площадок. На данный момент подрядчик уже утрамбовал основание под игровую зону. Ранее эта территория была расчищена. Зона отдыха будет оборудована для игры в баскетбол и волейбол, занятий на уличных тренажёрах. Рядом появится закрытая контейнерная площадка для мусора.

Помимо площадок и освещения, центральную дорожку замостят брусчаткой, остальные – отсыпят гравием. На улицах Труда и Детской устроят тротуар. На последней, кроме того, обновят асфальтобетонное покрытие. Работы планируют завершить в сентябре. Строительный контроль осуществляет ООО "Юник".

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