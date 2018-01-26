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Новости. Общество
15:40, 26 Января 2018

Спасти Камирову от увольнения попытались путем изменения структуры консерватории?

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Руководство консерватории Петрозаводска попыталось изменить структуру учреждения.

По данным "Вестей Карелии", некоторые сотрудники учреждения считают, что попытка спасти от увольнения осужденного советника и.о. ректора консерватории Антонину Камирову, которую осудили за взяточничество.

Ранее прокуратура Петрозаводска обратилась в городской суд с заявлением о расторжении трудового договора с советником и.о. ректора консерватории Антониной Камировой. Надзорное ведомство считает, что Камирова не имеет права работать в этом учреждении. Первое заседание суда запланировано на 29 января.

Но руководство консерватории, вероятно, имеет другие планы. Несколько дней назад состоялось заседание ученого совета консерватории, в повестку которого был включен вопрос об изменении структуры учреждения. Примечательно, что в плане работы ученого совета это заседание было намечено на 26 февраля, но его перенесли на январь. Почему руководство музыкального учреждения решило изменить сложившуюся традицию и после рождественских каникул в спешке собрать ученый совет на месяц с лишним раньше?

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2018-01-26 15:46:05
Подельники видно , становление прошло на халявных деньгах , грантах.Круговая порука Гнать обоих ..
Гость
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