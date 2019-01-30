Сообщения о минировании зданий в Карелии приходят на электронную почту

Информация о минировании зданий в республике распространяется через электронную почту, сообщили "Столице на Онего" источники.

Как рассказали изданию информированные источники, сообщение о минировании здания мэрии Петрозаводска и социальных учреждений в Прионежском районе пришли по электронной почте. После этого людей эвакуировали.

Пока ни одно из сообщений с информацией о бомбе на подтвердилось.

Ранее сообщалось, что из-за массовых сообщений о минировании зданий сегодня утром эвакуируют людей из больниц, школ, административных зданий в столице Карелии.