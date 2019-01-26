Соседние с Карелией регионы попали топ-10 регионов с самым грязным воздухом

В Мурманской и Ленинградской области дышится тяжело.

Министерство природных ресурсов и экологии составило рейтинг регионов с самым грязным воздухом в России, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на RT.

Первое место досталось Забайкальскому краю, за ним следуют Республика Хакасия, Мурманская область и Красноярский край. Также в список попали Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

Основанием для включения в такой список стали пробы атмосферного воздуха, в которых загрязняющие вещества превысили уровень среднесуточной предельно допустимой концентрации.

В конце прошлого года организация "Зеленый патруль" составила рейтинг регионов с самой благополучной экологической обстановкой. Карелия в него также не попала. Возглавила рейтинг Тамбовская область, за ней следуют Алтайский край и Республика Алтай. Также в десятку попали Курская, Белгородская, Мурманская, Магаданская области, Республика Коми и Санкт-Петербург, пишут "РИА Новости".