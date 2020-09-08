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Составлен детальный каталог туристических маршрутов по Карелии

Новости. Общество
11:37, 09 Сентября 2020
фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков
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Организаторы проекта "Живые тропы Карелии" составили каталог туристических маршрутов.

На сайте проекта размещена подробная информация о каждом маршруте - его особенности, продолжительность, уровень сложности, фотографии, GPS трек.

Любой желающий, будь то самостоятельный турист из другого региона или местный житель, семья путешественников, компания студентов или пожилая пара, могут воспользоваться каталогом маршрутов и отправиться за новыми впечатлениями.

Сейчас на сайте доступно 76 маршрутов: водные, пешие, велосипедные, разные по уровню сложности и расстояниям. Ресурс постоянно пополняется, появляются новые направления и отчеты о прошедших походах.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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