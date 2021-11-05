Составлен новый график отключений электричества в пригороде Петрозаводска и многих районах Карелии

Прионежская сетевая компания предупредила о возможных отключениях электроэнергии с 8 по 14 ноября, необходимых для подготовки энергообъектов к зиме.

«Неотложные ремонты ЛЭП и подстанций в зоне ответственности компании невозможно вести без временных отключений потребителей. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием», — сообщили в пресс-службе компании.

Временные отключения с 8 по 14 ноября возможны в слудующих районах.

Калевальский национальный район:

— 9 и 10 ноября с 13.00 до 16.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская, Набережная, Центральная (частично).

Кемский муниципальный район:

— 8 ноября с 13.00 до 14.30. Город Кемь: здание районного суда.

Кондопожский муниципальный район:

— 8 ноября с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Пашкова.

— 8 ноября с 9.30 до 11.00. Село Янишполе: улицы Онежская, Мира, Молодежная, Центральная.

— 9 ноября с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Кондопожская.

— 10 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Ватнаволок.

— 12 ноября с 9.00 до 14.00. Деревня Койкары.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 8 по 11 ноября с 9.00 до 17.00. Окрестности Медвежьегорска: СОТ «Водник».

Олонецкий национальный район:

— 8 ноября с 9.00 до 17.00. Окрестности города Олонец: СОТ «Ручеек»; поселок Коткозеро: здание бани.

— 8 ноября с 9.00 до 11.00. Город Олонец: улицы Интернациональная, Октябрьская (дома 13-35), Буденного (дома 56-66).

— 8 ноября с 13.30 до 15.30. Город Олонец: улицы Титова (дома 19-30), Привокзальная, Пролетарская (дома 17-21), Луначарского (дома 17, 19, 30-32), здание водонасосной станции.

— 9 ноября с 9.30 до 11.30. Деревня Верховье: здание цеха углесжения.

— 9 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы 4-й Пятилетки, Набережная, Заводская, Первомайская, Лесная, Болотная, Леселидзе (дома 72-А — 110), Пионерская, переулок Заводской, здания пожарной части, «Почты России», Сбербанка, детского сада «Ромашка».

— 10 ноября с 9.30 до 11.30. Деревня Нурмолицы.

— 10 ноября с 14.00 до 16.00. Деревня Тенгусельга.

— 10 ноября с 10.00 до 13.00. Поселок Видлица: улица Советская, здание водонасосной станции.

— 10 ноября с 16.00 до 16.30. Город Олонец: улицы Егорова (дома 17-41), Мичурина, Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В, Свободы (дома 43, 45), Солнечная (дом 1), Володарского (дома 36-49); деревня Судалица (дом 1,3, 5).

— 11 ноября с 9.30 до 11.30. Деревня Верховье (частично).

— 11 ноября с 14.00 до 16.00. Деревня Тукса: улицы Лесная, Центральная (дома 107-130), Садовая.

Питкярантский муниципальный район:

— 8 ноября с 13.00 до 16.00. поселок Юляристиойя.

— 9 ноября с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улицы Ленина (дома 99-185), Ладожская.

— 10 ноября с 10.00 до 12.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 70-106).

Прионежский муниципальный район:

— 8 ноября с 9.00 до 17.00. Местечко Сургуба: СОТы «Природа», «Каменка» и «Здоровье», СНТ «Земляничка».

— 8 ноября с 9.00 до 12.00. Деревни Бесовец, Верхний Бесовец (обе частично).

— 9 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Мелиоративный: улица Строительная.

— 8 и 9 ноября с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь (частично).

— С 8 по 12 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: переулки Набережный, Заречный.

— 9 и 10 ноября с 9.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Онежская, Яблочная, Савкины Поля.

— 10 ноября с 10.00 до 15.00. Деревня Уя (частично).

— 11 ноября с 11.00 до 17.00. Станция Деревянка: улицы Мира, Привокзальная, Новинка, Заречная, переулки Радужный, Садовый, Школьный, здания амбулатории, котельной, хлебопекарни, детского сада «Солнышко».

— 11 и 12 ноября с 9.00 до 17.00. Деревня Уя; деревня Педасельга: СОТы «Педасельга», «Сосоновый Бор», «Орзегский Бор».

— 12 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улицы Петрозаводская, Садовая (обе частично).

Пряжинский национальный район:

— С 8 по 12 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Пушкина (обе частично).

— 9 ноября с 10.00 до 17.00. Станция Падозеро; местечко Падозеро: СОТы «33 км» и «28 км».

Сегежский муниципальный район:

— 11 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Скалистая, Карельская, Школьная.

Лахденпохский муниципальный район:

— 9 ноября с 9.00 до 15.00. Город Лахденпохья: улицы Маркова, Санаторная, Молодежная, Ленинградское шоссе.