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Составлен прогноз развития Петрозаводска до 2025 года

Новости. Общество
15:32, 04 Января 2021
фото: pixabay
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Власти Петрозаводска внесли изменения в Стратегию социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

В документе указаны "целевые индикаторы", которые должны быть достигнуты через 5 лет: рост промышленности, зарплаты населения, качества состояния городского хозяйства.

Стратегия предусматривает три возможных сценария будущего: "инерционный ресурсно-сырьевой", "селективный индустриально-транзитный", и "активный инновационный". Они отличаются по степени "оптимистичности" прогнозов развития экономики и социальной сферы.

Наиболее реалистичным администрация считает второй – "селективный индустриально-транзитный", вариант, который предусматривает умеренные риски и плавное ускорение экономического развития.

Ключевой показатель – среднедушевые реальные (с учетом инфляции) доходы населения.  По итогам 2020 года этот показатель должен составить 29,8 тыс. рублей (по "селективному" сценарию), а к 2025 году вырасти до 35,8 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций Петрозаводска по итогам 2020 года составит 50 473 рубля, а через 5 лет превысит 65 452 рубля.

Чего еще ждет администрация города, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-01-04 16:27:29
Редакция . Почему под новостями с губернатором можно писать комменты ...а если с Шандаловичем нельзя ? Он что, главный парень на деревне ? )))
Сергей
2021-01-04 16:37:41
Off, Потому он приезжий и временный и не в авторитете в местной элитке , а другой типа местный ,засел " навсегда" ( до нормальных выборов ) . Вывод , досадить элитку , будут и комментарии .
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