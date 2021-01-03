Составлен прогноз развития Петрозаводска до 2025 года

Власти Петрозаводска внесли изменения в Стратегию социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

В документе указаны "целевые индикаторы", которые должны быть достигнуты через 5 лет: рост промышленности, зарплаты населения, качества состояния городского хозяйства.

Стратегия предусматривает три возможных сценария будущего: "инерционный ресурсно-сырьевой", "селективный индустриально-транзитный", и "активный инновационный". Они отличаются по степени "оптимистичности" прогнозов развития экономики и социальной сферы.

Наиболее реалистичным администрация считает второй – "селективный индустриально-транзитный", вариант, который предусматривает умеренные риски и плавное ускорение экономического развития.

Ключевой показатель – среднедушевые реальные (с учетом инфляции) доходы населения. По итогам 2020 года этот показатель должен составить 29,8 тыс. рублей (по "селективному" сценарию), а к 2025 году вырасти до 35,8 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций Петрозаводска по итогам 2020 года составит 50 473 рубля, а через 5 лет превысит 65 452 рубля.

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