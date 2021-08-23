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Составлен прогноз роста экономики Карелии на ближайшие 3 года

Новости. Экономика
15:54, 26 Августа 2021
фото: © freepik

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Минэкономразвития Карелии прогнозирует рост экономики республики на 0,8-1,5% в 2022–2024 годах.

Об этом на заседании правительства республики сообщил руководитель министерства Олег Ермолаев.

По его словам, такие показатели заложены в базовый вариант прогноза.

Кроме того, министерством подготовлен консервативный и целевой сценарии с более «пессимистичными» и «оптимистичными» показателями.

Ермолаев отметил что их достижение будет зависеть от ситуации в российской и мировой экономике, в том числе, цен на нефть, курса валют, уровня инфляции, развития пандемии коронавируса и ряда других факторов.

«Одно из основных условий дальнейшего развития экономики — привлечение инвестиций. В этом году они оцениваются в 65,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 8% выше уровня 2020 года. К 2024 году прогнозируется увеличить объем вложений в основной капитал до 82,4 млрд. рублей. Достигнуть таких показателей планируется за счет реализации крупных инвестиционных проектов», — добавил министр.

Прогноз будет скорректирован после того, правительство Российской Федерации определит сценарные условия социально-экономического развития страны на 2022–2024 годы.

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