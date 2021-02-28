Составлен прогноз сокращений работников в отдельных отраслях экономики Карелии

Сокращение численности занятых в экономике Карелии, которое прогнозируется в ближайшие три года, больше всего затронет финансовую и страховую деятельность, торговлю и ЖКХ.

Это следует из прогноза баланса трудовых ресурсов республики на 2021-2023 годы, составленного Управлением труда и занятости Карелии.

Количество занятых в финансовой и страховой деятельности сократится за три год на 9,7%. "Уменьшению численности занятых в сфере "Деятельность финансовая и страховая" частично способствует обеспечение возможности удаленной реализации страховых и финансовых продуктов посредством информационно-телекоммуникационных сетей и заключение договоров в электронном виде, а также снижение уровня доходов населения", - говорится в комментарии к прогнозу. Что будет происходить в других отраслях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".