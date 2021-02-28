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Составлен прогноз сокращений работников в отдельных отраслях экономики Карелии

Новости. Общество
12:53, 01 Марта 2021
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Сокращение численности занятых в экономике Карелии, которое прогнозируется в ближайшие три года, больше всего затронет финансовую и страховую деятельность, торговлю и ЖКХ.

Это следует из прогноза баланса трудовых ресурсов республики на 2021-2023 годы, составленного Управлением труда и занятости Карелии.

Количество занятых в финансовой и страховой деятельности сократится за три год на 9,7%.

"Уменьшению численности занятых в сфере "Деятельность финансовая и страховая" частично способствует обеспечение возможности удаленной реализации страховых и финансовых продуктов посредством информационно-телекоммуникационных сетей и заключение договоров в электронном виде, а также снижение уровня доходов населения", - говорится в комментарии к прогнозу.

Что будет происходить в других отраслях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Титов
2021-03-01 15:46:00
Сравним количество чиновников в 89 - 90 годах , когда население Карелии было более 800 тыс.человек , и количество чиновников сегодня , при количестве населения республики чуть более 600 тыс.человек .....
Гость
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