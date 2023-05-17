Составлен рейтинг благосостояния семей по регионам России

Показатели Карелии оказались ниже среднероссийских.

В понедельник, 29 мая, опубликован рейтинг по уровню благосостояния семей, который составило РИА «Новости» по итогам 2022 года. В лидерах оказались Ямало-Ненецкий округ, Москва и Сахалинская область.

Для своей оценки эксперты рассчитали, сколько денег может остаться у семьи после всех минимальных расходов. Какие цифры получились у них по Карелии, знает проект «Жизнь и кошелек».