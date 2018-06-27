Составлен рейтинг худших футболистов ЧМ-2018

Британский таблоид The Sun включил защитника сборной РФ Игоря Смольникова, нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси и капитана команды Испании Серхио Рамоса в символический список худших игроков ЧМ-2018 по футболу по итогам 38 матчей.

Смольников был удален на 36-й минуте матча со сборной Уругвая после получения второй желтой карточки от арбитра Маланга Дьедью, сообщает телеканал «360». Игра завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу уругвайцев и стала худшей для российской команды за весь чемпионат. Это было первое поражение россиян после побед над сборными Саудовской Аравии и Египтом.

Наравне со Смольниковым с список The Sun угодили испанский вратарь Давид де Хеа, немецкий защитник Жером Боатенг, панамский защитник Фидель Эскобар, испанский защитник Серхио Рамос, немецкий полузащитник Томас Мюллер, бразильский полузащитник Паулиньо, французский полузащитник Блез Матюиди, польский и немецкий нападающие Роберт Левандовски и Тимо Вернер, а также нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, пишут "Известия".