Составлен список лучших мест для спонтанного секса

Журнал Cosmopolitan назвал идеальные места для спонтанного секса.

В перечень любовных мест внесен лифт. Конечно, если это современный большой и чистый лифт с огромным зеркалом, а не стародавняя малогабаритная кабинка. Перед началом процесса главное не забыть нажать на "Стоп". Острые ощущения риска помогут справиться быстро и качественно.

Кабинка для переодеваний – еще одно из лучших мест для быстрого секса, по мнению редакторов Cosmopolitan. Удовольствие во время шопинга могут приносить не только покупки. Главное – смелость и молчание, поскольку есть вероятность разоблачения в самый неподходящий момент.

Автомобиль – также идеальное классическое место для любовных утех, но не самое экстремальное. Поза зависит от габаритов транспорта. Любой вариант подойдет – по дороге домой, на работу, в гости. Секс в машине во время пробки – более опасное предложение.

В список лучших мест для спонтанного секса вошла лестница. Рекомендуют выбирать самую малолюдную или запасную лестницу. Здесь так же, как и с лифтом. Делать этого не стоит в грязных подъездах. Для разнообразия сексуальных отношений журнал Cosmopolitan предлагает заняться любовью на последних местах в кинотеатре во время самого скучного фильма, пишет "ВладТайм"