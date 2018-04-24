Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 24 Апреля 2018

Составлен список лучших мест для спонтанного секса

По теме

В Госдуме поддержали создание курительных комнат в аэропортах
24.04.18 22:00
ФОТО: В Сети появились откровенные снимки Собчак
24.04.18 21:30
ГИБДД предлагает объединить "площадку" и "город" в экзамене на права
24.04.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Журнал Cosmopolitan назвал идеальные места для спонтанного секса.

В перечень любовных мест внесен лифт. Конечно, если это современный большой и чистый лифт с огромным зеркалом, а не стародавняя малогабаритная кабинка. Перед началом процесса главное не забыть нажать на "Стоп". Острые ощущения риска помогут справиться быстро и качественно.

Кабинка для переодеваний – еще одно из лучших мест для быстрого секса, по мнению редакторов Cosmopolitan. Удовольствие во время шопинга могут приносить не только покупки. Главное – смелость и молчание, поскольку есть вероятность разоблачения в самый неподходящий момент.

Автомобиль – также идеальное классическое место для любовных утех, но не самое экстремальное. Поза зависит от габаритов транспорта. Любой вариант подойдет – по дороге домой, на работу, в гости. Секс в машине во время пробки – более опасное предложение.

В список лучших мест для спонтанного секса вошла лестница. Рекомендуют выбирать самую малолюдную или запасную лестницу. Здесь так же, как и с лифтом. Делать этого не стоит в грязных подъездах. Для разнообразия сексуальных отношений журнал Cosmopolitan предлагает заняться любовью на последних местах в кинотеатре во время самого скучного фильма, пишет "ВладТайм"

По теме

В Госдуме поддержали создание курительных комнат в аэропортах
24.04.18 22:00
ФОТО: В Сети появились откровенные снимки Собчак
24.04.18 21:30
ГИБДД предлагает объединить "площадку" и "город" в экзамене на права
24.04.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2018-04-24 23:53:17
Госдуму забыли. Во время сессии - самое то. Всё равно вокруг все спят, никто ничего не заметит.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
18.04.2018, 15:16
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
20.04.2018, 09:33
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
23.04.2018, 11:16
Что происходит с дорогами Петрозаводска?
24.04.2018, 13:53
СРОЧНО: Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека

Аналитика

24.04.2018 13:27
Тема недели
Алиханов выиграл суд по правам человека 1
Европейский суд встал на сторону Девлета Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его за решеткой на протяжении трех лет.
"Дело о мерседесах" и мини-рынки
24.04.2018 10:40
Что происходит с дорогами Петрозаводска? 9
23.04.2018 11:16
АО "Пряжинское": хроника разорения 4
19.04.2018 13:51
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
Вся аналитика

Чтиво

23.04.2018 10:18
Личное мнение
Футбол как политика 2
Если не случится большой войны, то через два месяца весь мир будет жить только одним – футболом.
Техосмотр – проверка на совесть 1
23.04.2018 10:00
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 9
19.04.2018 08:52
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»