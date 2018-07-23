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Новости. Общество
18:00, 23 Июля 2018
фото: Hyundai Elantra Eco/ icdn-6.motor1.com

Составлен топ-5 экономичных автомобилей

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Эксперты составили рейтинг самых экономичных автомобилей в мире по состоянию на 2018 год.

Список опубликован на портале Slash Gear, сообщает РИА Новости.

При создании рейтинга учитывались не только показатели расхода топлива моделей, но и ее начальная стоимость. При этом рассматривались исключительно автомобили с бензиновыми двигателями.

Первое место заняла Toyota Yaris iA, которая фактически представляет собой трансформированную версию седана Mazda2. Эта модель комплектуется 1,5-литровым 107-сильным двигателем и потребляет в смешанном цикле 6,7 литра топлива. Стоимость автомобиля начинается от 16 тысяч долларов.

На втором месте оказалась Honda Fit, цена которой также составляет от 16 тысяч долларов. Полуторалитровому двигателю этой модели на преодоление 100 километров дистанции необходимо 5,5 литра горючего.

Третье место досталось Hyundai Elantra Eco, стартовая стоимость которой составляет 20 тысяч долларов. Автомобиль оснащен 1,4-литровым мотором, потребляющим 6,72-литров топлива на 100 километров.

Также в пятерку вошли Mitsubishi Mirage (6,1-литр на 100 километров) и Citroen C-Elysee (около 5 литров на 100 километров).

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