Составлен топ-5 вакансий в Карелии с зарплатой около 100 тыс. рублей

Средний размер заработной платы, которую предлагали в январе работодатели в Карелии, составила почти 42 тыс. рублей.

Это следует из результатов анализа объявлений о вакансиях, размещенных на онлайн-платформе по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Размер средней зарплаты на открытых вакансиях в Карелии оказался на 9% меньше, чем, в среднем, по России.

Пресс-служба HeadHunter опубликовала список актуальных вакансий в Карелии с заработной платой порядка 100 тыс. рублей.

Рейтинг возглавила вакансия для территориального менеджера в компании по продаже продовольственных товаров. Претендентам обещают зарплату в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей на руки.

Кто еще можно зарабатывать такие деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".