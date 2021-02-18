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Составлен топ-5 вакансий в Карелии с зарплатой около 100 тыс. рублей

Новости. Общество
10:40, 19 Февраля 2021
фото: pixabay
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Средний размер заработной платы, которую предлагали в январе работодатели в Карелии, составила почти 42 тыс. рублей.

Это следует из результатов анализа объявлений о вакансиях, размещенных на онлайн-платформе по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Размер средней зарплаты на открытых вакансиях в Карелии оказался на 9% меньше, чем, в среднем, по России.

Пресс-служба HeadHunter опубликовала список актуальных вакансий в Карелии с заработной платой порядка 100 тыс. рублей.

Рейтинг возглавила вакансия для территориального менеджера в компании по продаже продовольственных товаров. Претендентам обещают зарплату в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей на руки.

Кто еще можно зарабатывать такие деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2021-02-19 11:43:55
Только два кандидата - это офф и давидка. Мой кот отчаянно захохотал.
Off
2021-02-19 12:00:55
кир, с бутылкой . А твой кот джигу умеет танцевать ? У тебя двор неубранный , бери лопату и на улицу ..Бездельник .
театральный критик
2021-02-19 11:13:39
агрекалчнутые все рабно работать не будут, ибо лентяи и умеют только ручонками жестикулировать на читках своей макулатуры :)
Off
2021-02-19 10:55:41
Это примерно в три раза меньше ,чем средняя зарплата в соседней Финляндии.... Пенсионеры там ..столько получают .
Гость
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