Составлена подборка кинопремьер ноября

Комедийная драма с Джонни Деппом, новые "Ангелы Чарли" и вторая часть "Холодного сердца" – есть, что посмотреть.

1. "Во все тяжкое" (18+). Премьера 7 ноября. Профессор колледжа решает жить на полную катушку, после того как ему ставят смертельный диагноз. Фильм не имеет ничего общего с сериалом "Во все тяжкие", оригинальное название проекта –The Professor, пишет Peopletalk.

2. "Доктор сон" (18+). Премьера 7 ноября. Продолжение легендарного "Сияния" с Джеком Николсоном. События картины разворачиваются через 40 лет после трагедии в отеле "Оверлук". Мальчик-ясновидец вырос, но так и не оправился от гибели своего отца.

3. "Успех" (12+). Премьера 7 ноября. История о рок-музыкантах Лизе и Артеме, которые мечтали покорить мир, но после рождения дочери Виты им пришлось забыть о творчестве. В итоге Лиза оставила семью и решила попытать счастья в Америке, а Артем стал отцом-одиночкой.



4. "Ангелы Чарли" (16+). Премьера 14 ноября. На смену пришли новые шпионки, работающие в детективном агентстве "Таунсенд". Кстати, саундтрек к фильму Don’t Call Me Angel записало звездное поп-трио – Майли Сайрус, Ариана Гранде и Лана Дель Рей.

5. "Мидуэй" (16+). Премьера 14 ноября. Новинка для поклонников масштабных военных фильмов. История одного из самых стратегически важных морских сражений в Тихом океане Второй мировой войны.

6. "Хороший лжец" (16+). Премьера 14 ноября. Профессиональный мошенник Рой Кортни не верит своей удаче, когда знакомится в Интернете с богатой вдовой Бетти Маклиш. Он собирается обобрать ее до нитки и… влюбляется.

7. "Холодное сердце 2" (6+). Премьера 28 ноября. Продолжение мультфильма о принцессе Эльзе, которая умеет управлять льдом, и ее сестре Анне.