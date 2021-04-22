Реклама на сайте
Прислать новость
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 1
Сегодня 12:15
Смертельную аварию с тремя погибшими на трассе в Карелии устроила молодая девушка 9
Сегодня 09:51
Пенсионерка выпала из окна в Петрозаводске и получила тяжелые травмы 2
Сегодня 13:32
Еще три маршрута в Петрозаводске повысят цену за проезд 10
22.04.2021 17:08
Театр кукол Карелии получил «Золотую маску» за спектакль «О рыбаке и рыбке» 14
Сегодня 07:50
В Минздраве Карелии рассказали о состоянии элекромонтажника, который упал вниз головой на площади в Петрозаводске 3
Сегодня 10:10
Бассейн H2O в Петрозаводске закрылся на неопределенный срок 6
Сегодня 08:05

Акционеры Сбербанка подвели итоги работы за 2020 год

Новости. Общество
15:06, 23 Апреля 2021
фото: © вести.сайт
Загрузка...

Общее собрание акционеров Сбербанка прошло в форме заочного голосования.

Собранием были утверждены годовой отчёт Сбербанка за 2020 год и Устав банка в новой редакции, распределена прибыль и принято решение о выплате дивидендов за 2020 год, предоставлено согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по страхованию ответственности членов органов управления Сбербанка.

Собранием было также принято решение об увеличении с 5,9 млн рублей до 7,7 млн рублей размера базового вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета, а также утверждены изменения в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк» в части отмены ограничения на общую сумму дополнительного вознаграждения.

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в видеообращении к акционерам рассказал о ключевых результатах работы банка в 2020 году, напомнил о принятой новой Стратегии 2023 и обозначил основные направления ESG-трансформации Сбера.

Как отметил Президент Сбербанка, за прошлый год Сбер заработал 760 млрд рублей чистой прибыли. Это хороший результат в мировом контексте: по объёму прибыли Сбер — первый среди банков Европы и десятый — в мире. С самого начала кризиса банк запустил программу оптимизации расходов. В результате это позволило даже нарастить эффективность: соотношение расходов к доходам в 2020 году сократилось до рекордно низкого уровня — 34,6%. Герман Греф подчеркнул, что рентабельность капитала по итогам 2020 года превысила 16% и это очень достойный результат для кризисного периода.

В 2019 году Сбер заплатил рекордные для России дивиденды — 422,4 млрд рублей. Таким образом, всего за три года реализации Стратегии 2020 Сбер выплатил 1,055 трлн рублей в виде дивидендов. В этом году было принято решение сохранить размер дивидендов на уровне прошлого года.

По словам Грефа, одной из важнейших вех 2020 года стал запуск нового бренда — Сбер. Это отразило переход Сбербанка от построения исключительно финансового бизнеса к созданию экосистемы вокруг потребностей клиента. Экосистема Сбера оказалась особенно востребованной в период самоизоляции, когда выросла роль онлайн-сервисов. В результате выручка всех нефинансовых бизнесов за прошлый год выросла в несколько раз и составила 71 млрд рублей.

В финальной части своего выступления Герман Греф рассказал, что Сбер присоединился к глобальным ESG-инициативам под эгидой ООН и начал собственную системную ESG-трансформацию по трём направлениям: снижая собственное влияние на окружающую среду; помогая своим клиентам в ESG-трансформации бизнеса, консультируя их по вопросам управления экологическими и социальными рисками; развивая «зелёное» финансирование.

«В рамках новой стратегии перед Сбером стоят значительные вызовы — и я совершенно убеждён, что все они нам по силам. Мы прошли большой путь от неповоротливого банковского динозавра к одной из самых технологичных компаний мира, но наш путь только начинается. Я благодарю всех наших акционеров, включая Правительство Российской Федерации, за веру в команду Сбера и поддержку нашей стратегии», — отметил Греф.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан
16.04.2021, 16:30
В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Аналитика

Сегодня 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 1
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски
Сегодня 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 8
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 5
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»