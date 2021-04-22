Акционеры Сбербанка подвели итоги работы за 2020 год

Общее собрание акционеров Сбербанка прошло в форме заочного голосования.

Собранием были утверждены годовой отчёт Сбербанка за 2020 год и Устав банка в новой редакции, распределена прибыль и принято решение о выплате дивидендов за 2020 год, предоставлено согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по страхованию ответственности членов органов управления Сбербанка.



Собранием было также принято решение об увеличении с 5,9 млн рублей до 7,7 млн рублей размера базового вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета, а также утверждены изменения в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк» в части отмены ограничения на общую сумму дополнительного вознаграждения.



Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в видеообращении к акционерам рассказал о ключевых результатах работы банка в 2020 году, напомнил о принятой новой Стратегии 2023 и обозначил основные направления ESG-трансформации Сбера.



Как отметил Президент Сбербанка, за прошлый год Сбер заработал 760 млрд рублей чистой прибыли. Это хороший результат в мировом контексте: по объёму прибыли Сбер — первый среди банков Европы и десятый — в мире. С самого начала кризиса банк запустил программу оптимизации расходов. В результате это позволило даже нарастить эффективность: соотношение расходов к доходам в 2020 году сократилось до рекордно низкого уровня — 34,6%. Герман Греф подчеркнул, что рентабельность капитала по итогам 2020 года превысила 16% и это очень достойный результат для кризисного периода.



В 2019 году Сбер заплатил рекордные для России дивиденды — 422,4 млрд рублей. Таким образом, всего за три года реализации Стратегии 2020 Сбер выплатил 1,055 трлн рублей в виде дивидендов. В этом году было принято решение сохранить размер дивидендов на уровне прошлого года.



По словам Грефа, одной из важнейших вех 2020 года стал запуск нового бренда — Сбер. Это отразило переход Сбербанка от построения исключительно финансового бизнеса к созданию экосистемы вокруг потребностей клиента. Экосистема Сбера оказалась особенно востребованной в период самоизоляции, когда выросла роль онлайн-сервисов. В результате выручка всех нефинансовых бизнесов за прошлый год выросла в несколько раз и составила 71 млрд рублей.



В финальной части своего выступления Герман Греф рассказал, что Сбер присоединился к глобальным ESG-инициативам под эгидой ООН и начал собственную системную ESG-трансформацию по трём направлениям: снижая собственное влияние на окружающую среду; помогая своим клиентам в ESG-трансформации бизнеса, консультируя их по вопросам управления экологическими и социальными рисками; развивая «зелёное» финансирование.



«В рамках новой стратегии перед Сбером стоят значительные вызовы — и я совершенно убеждён, что все они нам по силам. Мы прошли большой путь от неповоротливого банковского динозавра к одной из самых технологичных компаний мира, но наш путь только начинается. Я благодарю всех наших акционеров, включая Правительство Российской Федерации, за веру в команду Сбера и поддержку нашей стратегии», — отметил Греф.

ПАО Сбербанк



Источник Сбербанк