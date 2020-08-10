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Состояние здоровья Ефремова ухудшилось, заявил адвокат

Новости. Общество
23:30, 10 Августа 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Актеру Михаилу Ефремову вызывали скорую помощь.

От госпитализации Ефремов отказался, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева.
 
"У него проблемы со здоровьем – сердце, много других болезней. Ему вызвали скорую, но он отказался от госпитализации", – сказал адвокат.

 Пашаев добавил, что его подзащитный придет в суд – он хочет, чтобы все скорее закончилось.
 
На прошлой неделе прошли три заседания суда, рассматривающего по существу дело о ДТП с участием Ефремова. Очередное заседание намечено на 11 августа.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер пересек двойную сплошную и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.
 
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков.

Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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