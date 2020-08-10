Состояние здоровья Ефремова ухудшилось, заявил адвокат

Актеру Михаилу Ефремову вызывали скорую помощь.

От госпитализации Ефремов отказался, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева.



"У него проблемы со здоровьем – сердце, много других болезней. Ему вызвали скорую, но он отказался от госпитализации", – сказал адвокат.



Пашаев добавил, что его подзащитный придет в суд – он хочет, чтобы все скорее закончилось.



На прошлой неделе прошли три заседания суда, рассматривающего по существу дело о ДТП с участием Ефремова. Очередное заседание намечено на 11 августа.



Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер пересек двойную сплошную и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.



Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков.



Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.