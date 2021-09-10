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Сотовый оператор проводит расследование в связи с утечкой данных клиентов

Новости. Общество
16:30, 16 Сентября 2021
фото: © Максим Симонов / ТАСС

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«Билайн» может обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования инцидента с утечкой данных россиян.

 Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией и хотели бы напомнить, что кража любой информации, связанной с данными наших клиентов, является уголовно наказуемой. По результатам внутренней проверки мы не исключаем того, что обратимся в правоохранительные органы для проведения расследования этого инцидента», — говорится в сообщении.

Ранее в одном из открытых Telegram-каналов появилась информация об обнаружении данных клиентов российского оператора связи «Билайн».

Компания внимательно следит за любыми возможными утечками данных клиентов. По ее данным, в базе могут содержаться технические логи небольшой части абонентов фиксированного интернета оператора.

В «Билайне» отметили, что компанией было проведено дополнительное расследование инцидента, все данные находятся под защитой и клиентам оператора ничего не угрожает. В то же время было инициировано служебное расследование для установки источника распространения данной информации.

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