Сотрудник фирмы по благоустройству обманул заказчика в Карелии на 35 тысяч рублей

В Медвежьегорском районе замруководителя фирмы по благоустройству обманул заказчика, подделав документы, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело в отношении замруководителя организации, которая работает в сфере благоустройства в Медвежьегорском районе.



Мужчину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2021 году сотрудник от имени предприятия заключил договор на благоустройство одной из территорий.



По версии следствия, замруководителя фирмы использовал свое служебное положение и предоставил к оплате документы с заведомо ложными сведениями.



В результате заказчику работ причинен материальный ущерб в сумме 35 тысяч рублей. Следствие по делу продолжается.