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Сотрудник сотовой компании в Карелии продал мошенникам данные о шести абонентах

Новости. Криминал
15:12, 24 Февраля 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе
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В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего работника оператора сотовой связи, который пошел на сделку с мошенниками.

В отношении бывшего сотрудника сотовой компании возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Управление ФСБ России по Республике Карелия установило, что злоумышленник в 2019 году через мессенджер Telegram продал данные о шести абонентах оператора связи из различных регионов России и пароли доступа к их личным кабинетам.

Информация о гражданах, полученная злоумышленниками в ходе "мобильного пробива", как правило, в дальнейшем используется для совершения более тяжких преступлений.

Ответственность за совершение преступления по указанной статье предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело направлено в суд.

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