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Сотрудник военной авиабазы две недели прятал любовницу в шкафу

Новости. Общество
23:30, 25 Января 2021
фото: sbap.be
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Британский военнослужащий тайно провез иностранную любовницу на авиабазу Королевского военно-морского флота в Йовилтоне, графство Сомерсет, и две недели прятал ее в шкафу в своей комнате.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание The Sun.

Женщину нашли офицеры, которые заметили странный запах и вскрыли дверь помещения. Ее вывели с территории базы, после чего она немедленно покинула Великобританию.

Сотрудник авиабазы объяснил, что знаком с ней с 2019 года. Женщина родилась в Юго-Восточной Азии, однако жила в Европе и получила гражданство Нидерландов. Во время празднования Рождества в 2020 году он вновь встретился с любовницей. Она собиралась вернуться в Нидерланды после Нового года, однако столкнулась с проблемами из-за эпидемии COVID-19. Тогда военнослужащий решил приютить ее на авиабазе.

Возвращаясь из отпуска в начале января, он провез женщину на охраняемую территорию в багажнике автомобиля. После этого она в течение двух недель пряталась в его комнате. Чтобы избежать разоблачения, военнослужащий повесил на дверь помещения табличку с надписью "Не входить, об уборке позаботимся сами".

Представитель ВМФ отверг подозрения, что женщина могла быть связана с иностранными спецслужбами. "Мы расследуем этот инцидент, — заявил он. — Найденное лицо имело европейское гражданство, оснований подозревать шпионаж нет".

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