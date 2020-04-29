Сотрудника фирмы в Карелии оштрафовали за нарушение при оформлении на работу экс-чиновника

Начальник отдела кадров предприятия оштрафована за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в июне 2019 года в организацию на должность специалиста по охране труда и охране окружающей среды была принята сотрудница, ранее замещавшая должность муниципальной службы в администрации Лахденпохского района.

В свою очередь, начальник отдела кадров предприятия не направила в десятидневный срок в администрацию района уведомление о приёме на работу бывшей чиновницы.

Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу, штраф оплачен.

Ранее прокуратура Карелии выявила нарушения в хозяйственной деятельности школы.