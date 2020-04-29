890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мертвого человека достали из Онежского озера в Петрозаводске 1
29.04.2020 18:29
Работодатели получат деньги на зарплату сотрудников, работающих даже на полставки 6
29.04.2020 16:33
Легковушка "завалила" внедорожник на перекрестке в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО) 1
Сегодня 10:20
В больнице на севере Карелии выписывают пациентов из-за возможной угрозы заражения коронавирусом 3
29.04.2020 16:38
Приставы арестовали технику предприятия в Карелии, чтобы заставить вернуть полумиллионный долг 4
29.04.2020 18:40
Автобусы и троллейбусы в Карелии не будут ездить до конца майских праздников 14
29.04.2020 19:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, в котором легковушка "завалила" внедорожник 3
Сегодня 10:48
В Петрозаводске двое мужчин изнасиловали прохожую 11
29.04.2020 19:15

Сотрудника фирмы в Карелии оштрафовали за нарушение при оформлении на работу экс-чиновника

Новости. Общество
14:51, 30 Апреля 2020
фото: © ТАСС/ Юрий Машков
Загрузка...

Начальник отдела кадров предприятия оштрафована за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в июне 2019 года в организацию на должность специалиста по охране труда и охране окружающей среды была принята сотрудница, ранее замещавшая должность муниципальной службы в администрации Лахденпохского района.

В свою очередь, начальник отдела кадров предприятия не направила в десятидневный срок в администрацию района уведомление о приёме на работу бывшей чиновницы.

Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу, штраф оплачен.

Ранее прокуратура Карелии выявила нарушения в хозяйственной деятельности школы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус

Чтиво

Сегодня 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 12:47
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»