Сотрудникам УФСИН Карелии показали оперу "Садко"

Просмотр оперы Николая Римского-Корсакова "Садко" был организован с целью нравственного и эстетического воспитания, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках реализации культурно-социального проекта "Театральная Россия" для сотрудников организован просмотр оперы Николая Римского-Корсакова "Садко" в исполнении Музыкального театра "Геликон-опера".

Либретто является примером русского народного эпоса, дошедшего до наших дней. Центральным персонажем былины является гусляр Садко, который благодаря своей удачливости и предприимчивости становится почитаемым человеком в Новгороде.

Проект "Театральная Россия" реализуется в учреждениях с целью нравственного и эстетического воспитания, а также организации культурно – досуговой, просветительской работы как с сотрудниками, так и с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми.