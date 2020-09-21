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Сотрудникам УФСИН Карелии показали оперу "Садко"

Новости. Общество
17:40, 22 Сентября 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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Просмотр оперы Николая Римского-Корсакова "Садко" был организован с целью нравственного и эстетического воспитания, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках реализации культурно-социального проекта "Театральная Россия" для сотрудников организован просмотр оперы Николая Римского-Корсакова "Садко" в исполнении Музыкального театра "Геликон-опера".

Либретто является примером русского народного эпоса, дошедшего до наших дней. Центральным персонажем былины является гусляр Садко, который благодаря своей удачливости и предприимчивости становится почитаемым человеком в Новгороде.

Проект "Театральная Россия" реализуется в учреждениях с целью нравственного и эстетического воспитания, а также организации культурно – досуговой, просветительской работы как с сотрудниками, так и с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми.

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