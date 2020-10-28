Сотрудники ГИБДД Карелии остановили у магазина пьяного водителя на внедорожнике

В Рабочеостровске 42-летний водитель сел пьяным за руль и лишился прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду, 28 октября, в 10.00 у магазина в поселке Рабочеостровск Кемского района сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем Niva водителя - 42-летнего местного жителя.

Мужчина находился в состоянии опьянения. Нарушителю грозит лишение водительских прав и крупный штраф.

Позвоните в полицию - 102 или 112 - не оставляйте пьяному водителю шанса для совершения трагедии на дороге.