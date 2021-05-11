Сотрудники ГИБДД Карелии починили детям велосипед на дороге

В Кондопоге инспекторы ДПС помогли юным велосипедистам устранить неисправность двухколесного транспорта, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС Кондопожском районе оказали помощь юным участникам движения в починке велосипеда.

Дорожные полицейские помогли устранить неисправность, с которой дети не могли справиться самостоятельно.

В ГИБДД напомнили о соблюдении правил для велосипедистов и необходимости быть внимательными на дороге. А также о том, что велосипед является транспортным средством и его необходимо содержать в технически исправном состоянии, регулировать сидение и руль под свой рост и обязательно использовать велошлем и защитную экипировку для рук и ног.