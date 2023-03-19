Сотрудники ГИБДД Карелии помогли супружеской паре продолжить путь в Ивановскую область

Наряд ДПС Медвежьегорского района Карелии помог гостям из Ивановской области справиться с поломкой автомобиля.

В минувшую пятницу патрулю дорожно-патрульной службы Медвежьегорского района на пути встретились двое водителей грузовиков, которым была нужна помощь.

В первом случае, при патрулировании трассы «Кола», недалеко от поворота на Медвежьегорск, сотрудники заметили припаркованный на обочине автомобиль. Водитель из Санкт-Петербурга рассказал, что не может продолжить путь домой, так как его машина сломалась.



Поломка оказалась серьезной, и на месте с ней было не справиться. Тогда полицейские помогли найти эвакуатор для грузовика, и дождались, пока тот погрузит автомобиль. Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь, рассказали в МВД Карелии.

Второй автомобиль находился на обочине с включенным аварийным сигналом. Автолюбитель и его супруга рассказали, что направлялись из Кондопожского района в Ивановскую область, когда произошла поломка. Водитель попутки помог им добраться до Медвежьегорского района, но найти механика для ремонта они не смогли.



«Жена водителя очень замерзла, поэтому сотрудники предложили ей отогреться в патрульной машине. В это время полицейские позвонили в мастерские, и один из работников приехал на место», - сообщили в МВД республики.



Он сумел устранить неполадку и предложил помощь с ремонтом в сервисном центре. Граждане поблагодарили сотрудников и жителей района, говорится в пресс-релизе министерства.